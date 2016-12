Podría ejecutarse el desalojo en Mismaloya en enero

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- Aunque están pendientes por resolver cuatro amparos para continuar con la orden de ejecución del desalojo de las 10 hectáreas en Mismaloya esto podría ocurrir en enero, dado que los ejidatarios de Boca de Tomatlán y Mismaloya, han dejado de promover sus mismos amparos señalando autoridad responsable al ante el Tribunal Unitario Agrario, comentó el desarrollador Fernando Beltrán y Puga N.

Refirió que el comisariado ejidal no ha comparecido, pese a ser notificado de cada uno de los amparos, toda vez que siguen sustentando sus juicios en documentos y escrituras falsas y así como elementos de estar asentados en zona federal, las cuales dijo “son huisachadas, ahora promovidas por la vía civil, lo cual no se da, porque se trata de juicios agrarios que no tienen prescripción y ellos así lo decidieron a los 8 años de haber recibido sus 1,160 hectáreas, desde 1972 cuando pretendieron ampliar sus tierras más de 5 mil metros de litoral con un Plano de su Dotación, no aprobado”, dijo.

Nota completa click aqui...