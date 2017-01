Poco a poco se regulariza recolección de basura en BB

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.-

Para no fallar en el servicio de recolección de basura, la autoridad municipal convoca a la población a sacar la basura a la calle cuando escuchen la campaña. No más de una hora debe pasar el camión a recolectarla. En el caso de la franja turística, corresponde a la empresa privada Girrsa que ya está poniéndose al corriente. No obstante, el caso de Sayulita es peculiar porque son las asociaciones civiles que hacen la actividad del reciclado, quienes no lo hacen en el lugar indicado.

En entrevista, el alcalde José Gómez Pérez afirmó que está checando como Ayuntamiento lo que le corresponde de manera directa e indirecta; toda vez que es la responsabilidad que existe, aun cuando es un servicio que está concesionado, desde hace 8 años, en la franja turística, a la empresa privada GIRRSA.

