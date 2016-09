Poca respuesta de alumnos para recoger Bienevales

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

Hasta el momento, más de mil Bienevales han sido entregados a estudiantes de Puerto Vallarta de casi 5 mil, sin embargo esta cifra es muy baja en comparación con el año pasado, por lo que la oficina regional de la Secretaría de Desarrollo Secretaría de Desarrollo e Integración Social invita a los beneficiados a que pasen por sus boletos ya que la fecha límite es el 14 de septiembre.

A pesar de que hay dos módulos de atención para la entrega de Bienevales a estudiantes del municipio, solo se han entregado más de mil de los casi 5 mil que están registrados ante el padrón, este sentido la Secretaría de Desarrollo Secretaría de Desarrollo e Integración Social hace una invitación para que los alumnos no se queden sin este apoyo el cual pueden perder si no acuden por sus boletos. Cabe señalar que solo son para quienes cuenten con su credencial de Bienestar y no de nuevo ingreso.

