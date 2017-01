Poca participación para manifestarse vs gasolinazo

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.- A pesar de que este lunes se convocó para marchar por segunda ocasión en contra del gasolinazo en Puerto Vallarta, la respuesta no fue la que se esperaba dado que solo un pequeño grupo atendió al llamado por lo que estos no se manifestaron, aun así volvieron a convocar para marchar hasta el SAT este próximo viernes a las once de la mañana.

El día de ayer se tenía programado marchar en contra del gasolinazo en Puerto Vallarta a partir de las dos y media de la tarde, sin embargo no hubo tal suceso por la poca participación de la gente, el cual era un grupo no mayor a 50, aun así estuvieron frente al asta del estadio Agustín Flores Contreras mostrando carteles y con un perifoneo invitando a las personas a participar. “Estamos hartos de un gobierno corrupto que solo quiere beneficiarse a costillas del pueblo, únanse compañeros a esta lucha para garle al gobierno”, expresaban algunos manifestantes-

