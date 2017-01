Pintarán ciclovía en el malecón

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Ciclistas de las organizaciones Bici On y Vallarta en Bici realizaran la pinta de la ciclovía del centro de la ciudad, desde el inicio de la avenida México hasta Los Arcos del Malecón, dado que en los cinco años que tiene de vida esta vía, solo ha sido balizada los veces por el gobierno municipal.

Juan Manuel Fernández, de Bici On dio a conocer que la cita es en Los Arcos del Malecón a las 8 de la mañana, en donde se espera que acudan alrededor de 20 personas para comenzar la pinta del malecón, dado uno de los problemas que se tienen entre ciclistas y peatones, es que no se pueda ver la ciclopista.

