Piden por los hijos ausentes

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

En el cuarto día de las peregrinaciones, la lluvia solo afectó la peregrinación de “los hijos ausentes” en la cual familias acuden para pedir por sus hijos que se fueron a buscar su camino en otros lugares, así como a los hijos que por alguna razón ya no regresaron, por lo que el párroco realizó una oración pidiendo que no olviden su terruño, ya por la tarde la lluvia ceso y las peregrinaciones siguieron su curso normal.

Como cada año, familias tradicionales acudieron a la tradicional peregrinación “hijos ausentes” la cual se vio mermada por la lluvia que se presentó en la ciudad desde muy temprano, por lo que optaron por no peregrinar desde Wolwort como todas, sino que se congregaron a fuera de la iglesia y entraron a rezar un momento.

