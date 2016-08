Piden empresarios mayor eficiencia en trámites

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

Ante la aprobación de la Ley de Ingresos la cual dice que habrá un incremento en las licencias no mayor al 5%, la Coparmex Puerto Vallarta – Bahía de Banderas, señaló que el incremento no es mucho siempre y cuando se manifiesten las eficiencias y las agilidades de los trámites para otorgar dichas licencias y no sea tan burocrático.

En este sentido Arnulfo Ortega Contreras, presidente de la Coparmex mencionó que todo incremento no es mucho siempre y cuando se responda de acuerdo a las expectativas que el empresario y el cliente quieren, este último desea un buen servicio y atención, “el empresario efectivamente quiere que se apruebe ese 5%, pero también como hay incremento se manifieste la eficiencia en la agilidad para hacer los trámites y poder otorgar licencias, por lo que yo creo que se debe de trabajar bien en lo que debe de ser necesario y si realmente debe de haber un incremento”, señaló

