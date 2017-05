Pide “Layin” votar por los independientes

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.- Aproximadamente mil personas se dieron cita en la plaza principal de San Juan de Abajo, para escuchar el discurso dicharachero del candidato independiente a la Gubernatura, Hilario Ramírez “Layín”; que llegó al municipio en avioneta y se trasladó al poblado en una caravana con tractores y autos revestidos con su imagen.

Ahí lo recibieron jóvenes que se subieron al tractor y recorrieron a su lado, las calles de San Juan hasta llegar a la plaza donde saludó de abrazo y mano a los asistentes, especialmente niños que corrían a recibirlo. Tras agradecer que dejaran de ver el partido de futbol por acompañarlo en su cierre de campaña en el municipio, se dedicó a hacer la comparación entre sus contrincantes electorales.

“Ya llegó, ya está aquí, en que va a chingar el PRI, Ya llegó, ya está aquí, el que va a chingar al PAN”; repetía el coro que gritaban con pertinaz algarabía. Agregó que tiene miedo por decir tantas verdades, como lo hizo a lo largo de todo el estado, porque es humano, y pidió a los presentes que si quieren que ganen, lo apoyen y vayan a las urnas y que manden a volar a la corrupción y elijan a los independientes.

Layín afirmó que el día de hoy, no hay nada para nadie, y dijo que si en Bahía de Banderas quieren que les vaya mal, entonces sigan votando por los políticos; sino, los conminó a votar por los candidatos independientes.

Hizo mención de sus 15 propuestas de gobierno independiente, destacando las siguientes: combatir la miseria y ofrecer becas; también habló de beneficiar a los sectores vulnerables de la comunidad con el transporte público gratis. En el tema del pago de tenencias, comentó a los presentes que no habrá tal pago.

En el tema de seguridad, recordó que el ex fiscal tenía aterrorizados a los nayaritas, por lo que se pronunció porque una vez en el gobierno estatal sea extraditado y devuelva todas las tierras que se robó de la población. Y la dependencia, se llamará Procuraduría y no Fiscalía, cuyo titular tendrá capacidad y sensible ante los problemas de las personas y no cuidando los intereses de los políticos y policías.

Nota completa click aqui...