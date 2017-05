PIDE JAIME CUEVAS A LOS CIUDADANOS… Conviértanse en héroes y defendamos Juntos Bahía de Banderas

3 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- “Aprovechemos este 5 de mayo, día en que se conmemora un Aniversario más de la Batalla de Puebla, momento cumbre en nuestra historia porque mujeres y hombres defendieron nuestro País, por eso, este 5 de mayo de 2017, les pido que se conviertan en héroes y defendamos juntos a Bahía de Banderas de quien quiere quitarnos lo que nos pertenece, nuestro hogar, nuestra esperanza, nuestra libertad, nuestros recursos y nuestra tranquilidad”.

Lo anterior, fue expresado por el Doctor Jaime Cuevas, Candidato a Presidente Municipal de la Alianza Juntos Por Ti en Bahía de Banderas, que integran el PAN, PRD, PT y PRS, durante la “Fiesta de la Esperanza” que se llevó a cabo en el poblado de San Vicente, y en el que al concluir su recorrido, pidió que todos los ciudadanos hagan el compromiso de volvernos héroes el próximo 4 de julio, ya que este Municipio nació para ser grande y solo falta “ponernos de acuerdo”. “Estamos viendo expresiones políticas, ciudadanos que no tienen partidos políticos, ciudadanos libres que se siguen sumando, porque están convencidos de que Juntos Por Ti es la única opción para salir adelante, para rescatar a nuestro Municipio de la profunda crisis que vive en los últimos años”, expresó.

Resaltó su propuesta de campaña llamada “Escudo Bahía”, que busca fortalecer la seguridad con más patrullas, mayor capacitación, equipamiento y tecnología de punta como la instalación de cámaras de seguridad, con lo que reducirán los índices de robo a casa habitación, lo cual acompañaremos con un seguro contra robo a casa habitación. Jaime Cuevas afirmó que durante su gobierno habrá más obra pública y con ello mejorará la infraestructura de las colonias, además de fortalecer la capacitación para tener empleos mejor pagados y un mayor crecimiento, incentivos a las empresas y créditos a micro y pequeñas empresas.

“Para proteger tu salud, que es algo que sabemos hacer, porque me he dedicado a la medicina desde hace más de 30 años y aquí me he formado como médico;¿cómo es posible que en este 2017 la gente siga falleciendo por una mala atención médica?Por eso, hablaremos con médicos no solo pasantes, sino también con médicos que quieran formar parte de este equipo, para que podamos ayudarlos con una beca y puedan cumplir con 24 horas de atención y la gente tenga seguridad médica de parte del Municipio alrededor de los centros de salud, es algo que ya hicimos hace 10 años y está probado que funcionó”, comentó. El Escudo Bahía viene a darle seguridad a la gente, ustedes me conocen y fue una administración exitosa, “Hoy Bahía está grave y necesita un doctor, pero también necesitamos de ustedes, tenemos que curarlo de lo que está pasando, no dejemos que vengan los de Tepic a quitarnos lo que es nuestro, debemos defenderlo y es nuestro derecho y responsabilidad, decidamos Juntos Por Ti, porque el próximo 4 de julio está en juego el futuro de tu familia”, concluyó.

Nota completa click aqui...