Pide diputado que no haya “madruguete” en el incremento del transporte

Puerto Vallarta, Jal.-

Aunque el gobernador Aristóteles Sandoval ha asegurado que no habrá incremento en la tarifa del transporte, hasta que este mejore, y en el caso de Puerto Vallarta, hasta que inicie el nuevo modelo de transporte, este viernes estará sesionando el Consejo de Validación de Tarifas, quien deberá presentar un estudio técnico y social, sobre la operación del transporte público y la capacidad de pago de los usuarios.

El diputado Alejandro Hermosillo, consideró que el transporte público le sigue quedando a deber a la población en general, por lo que se considera que la tarifa no debe de incrementarse.

“Lo que está sucediendo este día –ayer jueves- es que se citó para el viernes, se reúna la nueva figura que quedo contemplada en la ley que se llama Comité Técnico de Validación, el cual, no negocia la tarifa ni la aprueba, pero si revisa el estudio técnico y social, revisar que los elementos que se presentan tengan sustento, con este estudio, es el gobernador quien debe tomar la decisión”, dijo.

