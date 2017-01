Periscopio TrumPeña, divorcio diplomático en litigio

0 Compartidos Compartir Tweet

Parece que los días 31 le resultan adversos a EPN, no como el inverso 13 cabalístico y de mal agüero. Recordemos, ahora, aquel 31 de agosto pasado; la intempestiva y equívoca visita promovida por Videgaray y hoy 31 de enero, la apolítica cancelación del día del YES SIR en su muy amplio vocabulario.

Ya a esta hora debería estarse bajando los chones para iniciar el diálogo (monólogo). DT: no more mexicans; EP: yes sir. DT: no more wacamoli, EP: yes sir. DT: no graffitithemooro, EP: no sir. DT: FORD back here, EP: sorry Mister Trompo. DT: thank you for CHAPO; EP: yes sir.

