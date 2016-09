Periscopio ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿llegaremos?

0 Compartidos Compartir Tweet

Estamos en el umbral de nuestra estabilidad socio política nacional. Son tantos los errores acumulados a estas fechas que el descontento nacional se ve en todo nuestra extensión territorial, estamos mostrando un inicio de unidad para demostrar la inconformidad acumulada por los excesos de los Poderes que nos regulan. Indistintamente en los tres; Ejecutivo, Legislativo y Judicial son ya inaceptables su ejercicio del poder.

El Ejecutivo haciendo una falsa gala de prosperidad, de justicia, de educación, de sanidad y de estabilidad. No hay foro local o internacional en el que se presente que no abunde repetitivamente los temas anteriores más los que improvise llenando de sorpresa las caras de su audiencia y de comentarios en baja voz entre los mismos, caras que ya son de duda, de burda crítica y de desconfianza porque sigue la incertidumbre no ya de este momento sino del que viene.

