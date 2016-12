Periscopio 2017, Crisis a la Vista… Empezamos

0 Compartidos Compartir Tweet

El venidero año, muy a pesar de nuestros buenos deseos y propósitos, pinta de la más adversa forma de lo que quisiéramos. Se iniciará el ciclo tetranual del Trumpismo, de la crisis mundial e imprevista de un comportamiento hormonal rebotando a todo el mundo y encadenado en dependencias, carencias y endeudamiento.

En nuestro mexicano caso y SIN MURO, veremos las restricciones en el intercambio comercial con Estados Unidos. Empieza por anunciar que se retirarán del TLCAN, que gravará la importación de carros a EU que se hayan hecho en México, que gravará los envíos de remesas de trabajadores de allá hacia México, que regresará a los ilegales que se encuentran trabajando en el campo y en los empleos no deseados ni por los negros, drenajes, extracción de líquidos peligrosos, etc. Efectos de su ‘proteccionismo nacional’ lo llevarán a un aislamiento y rechazo internacional de las corporaciones con las que han venido realizando intercambios de productos y materias primas. No todo lo producen ellos, requieren de importaciones y relaciones amistosas y bilateralmente convenientes y de mano de obra suficiente y calificada.

La competencia con China será cerrada y estos están en un auge comercial frente al resto del mundo. EU requiere de intercambios comerciales pero nuestra balanza es negativa, es más lo que se importa que lo exportado incluyendo en ello el petróleo que además de estar en constante disminución su extracción y precio internacional nuestra calidad de ‘mezcla mexicana’ cada vez tenemos mayores necesidades de importar gasolinas y pagarlas en dólares muy a pesar de que somos ‘productores de este recurso del patrimonio nacional’. Así pues la menor ‘producción’, el encarecimiento del Dólar y escasas otras oportunidades de exportación productiva nos llevarán a restricciones presupuestales por falta de circulante, por falta de otros compradores internacionales de gran volumen de productos mexicanos, no es mucho lo que ofrecemos y menos lo que producimos, el fraude del monopolístico PEMEX es cada vez más sangrante a la economía, si es que aún queda sin hipotecarse el subsuelo marino y sus mantos petroleros.

Nota completa click aqui...