Pega aumento de combustibles a embarcaciones y subirán precios

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta Jal.-

Debido al incremento del precio de combustibles, a las embarcaciones turísticas ya les ha afectado y aunque no han subido precios en los tours estos si tendrán un incremento de hasta el 20%, además de ajustar las comisiones para que los nuevo precios no afecten al turista, así lo informó Saúl López Orozco, presidente de la Asociación de Embarcaciones Turísticas.

López Orozco, mencionó que efectivamente ya les está afectando el incremento del combustible y otros productos no solo de la gasolina y diesel que es el que más consumen las embarcaciones por lo que los servicios que prestan tendrán que tener un aumento y ya están trabajando en ello aunque al momento los precios continúan normal.

Nota completa click aqui...