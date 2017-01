Partido de doce entradas: 2-2

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.- Se las hicieron tablas a los Jaibos de Sayulita en el tercer partido de la serie de play-offs en contra de los todavía campeones Coqueros de Tuxpan, y tras cumplirse doce entradas completas y estar empatada la pizarra a dos carreras por bando, los ampayers decretaron que ya no había condiciones para seguir con el juego, causando la molestia del equipo de casa y su afición, pues argumentan que había suficiente luz y que de alguna manera la decisión beneficiaba a los visitantes.

Una vez que se decidió que el juego no iba a continuar, se anunció la medida de que el juego iba a continuar como se encontraba en ese momento, pero en la cancha de Tuxpan, es decir, ayer los Coqueros serían locales en el resto del tercer encuentro y en el cuarto, lo que no le hace justicia a los Jaibos de Sayulita, quienes finalizaron mejor ubicados en la tabla de posiciones en la campaña regular.

