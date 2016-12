En paro indefinido juzgados civiles y penales

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-Ante la falta de pago del aguinaldo, la nómina regular, bonos y otras prestaciones, trabajadores del Poder Judicial convocaron a un paro de labores de manera indefinida en todo el estado, en el caso de Puerto Vallarta, se habla de cinco juzgados civiles, dos penales tradicionales y el juzgado oral.

Hortencia Rubio, líder sindical de los trabajadores del Poder Judicial en Puerto Vallarta, dio a conocer que se trata de una instrucción a todo el estado por parte de los tres sindicatos del Poder Judicial, debido a que no se ha realizado el pago del aguinaldo y el bono de fin de año, los cuales se debieron de pagar el pasado 10 de diciembre.

“La verdad es que no vemos intenciones de que nos vayan a pagar y hasta donde sabemos, se ha intentado solicitar un préstamo al gobierno del Congreso del Estado, el cual ya estaba pactado con el Consejo de la Judicatura, pero no se ha realizado, aunado a que el gobernador, Aristóteles Sandoval, solicitó que el Consejo rinda un informe de qué le paso al recursos que se tenía presupuestado para las prestaciones de los trabajadores y como no le han dado respuesta, tampoco ha otorgado recursos, aunado a que si lo hace, será solo para la gente que realmente trabaja”, dijo.

