Pactan crear Comisión para indagar sobre deuda a Fonacot

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- Ante la solicitud expresa de los regidores priistas Andrés González Palomera y Rodolfo de Jesús Hurtado así como del regidor independiente, Francisco Sánchez Peña, se acordó crear una Comisión Transitoria con el objetivo de indagar a fondo sobre el adeudo de 16.5 millones de pesos (mdp) del Ayuntamiento al Instituto Fonacot generado en su gran mayoría en el trienio pasado 2012-2015, además de que se buscará fincar responsabilidades a quienes resulten responsables por ese aparente desvío de recursos, que ha perjudicado a trabajadores sindicalizados a quienes han amagado con embargarles.

El primero en expresar su postura fue Palomera, quien solicitó una investigación “a fondo y hasta sus últimas consecuencias del tema de Fonacot. Un tema en donde de repente con varios de nosotros regidores, se acercaban trabajadores preocupados porque no podían adquirir créditos por un dinero que se les descontaba a ellos, y no era reportado en tiempo y forma al Instituto”, enfatizó al sostener que como regidores han exhibido presuntas irregularidades, no obstante, no han existido procedimientos o seguimientos para conocer la realidad de los hechos, por lo que ahora propuso crear la Comisión Transitoria.

