Óscar Padilla ‘Nunca te debes pasar de vivo’

0 Compartidos Compartir Tweet

Miguel de la Vega

Ciudad de México.-

Óscar Padilla le dio vida al negocio de los muertos. Es reconocido, inclusive por sus competidores, por haber guiado la expansión de la funeraria J. García López a partir de estrategias novedosas tanto en servicio, publicidad y, claro, precios. ¿Su receta para el éxito? Ser feliz y no pasarse de vivo.

¿De qué te quieres morir?

De viejito. Me quiero morir plenamente, riéndome, disfrutando, rodeado de mi familia y amigos; rodeado de mis colaboradores más cercanos porque ellos forman parte de la familia, de mi vida y de mi día a día.

¿Cuál quieres que sea tu epitafio?

Aquí yace el hombre más feliz de la tierra mientras estuvo en ella.

¿Cómo reviviste el negocio de los muertos?

México tenía un velo en torno al tema de la muerte, pero no en el contexto cultural, sino en cuanto al servicio funerario como tal. Las funerarias eran los males necesarios, pero nadie hablaba de eso. No había necesidad: había un monopolio.

¿En qué consistió su propuesta?

Teníamos que enfocarnos más en los vivos.

Nota completa click aqui...