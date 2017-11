Hay oposición al proyecto “Punta Paraíso”; constructora se defiende

4 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- Con el argumento de que el proyecto “Punta Paraíso” vendría a invadir playa pública y construirían en territorio federal, decenas de lugareños se oponen fuertemente a que dicho complejo hotelero llegue a cristalizarse en el poblado de San Pancho, en Bahía de Banderas, donde el pasado fin de semana un fuerte grupo de personas se manifestó en rechazo a este desarrollo de propietarios extranjeros, aparentemente canadienses, ya que “vendría a usurpar nuestras playas, afectaría nuestros servicios públicos y comprometería el futuro de San Pancho”, manifiestan los habitantes de esta comunidad.

Quienes se manifiestan en rechazo a esa edificación, argumentan que “están robando” 2 mil metros de tierra de zona federal marítimo terrestre con una “argucia gubernamental”, espacio que pertenece a la playa de San Pancho y que los desarrolladores le llaman “terrenos ganados al mar”, a fin de construir más de 60 condominios con dos edificios de seis pisos y uno de tres, cuando el máximo permitido sería de hasta 40 condominios nada más.

Erick Saracho comentó “quiere decir que de sus 5 mil metros de propiedad privada pudieran construir 40 y tantos condominios, y se están yendo a 60 y tantos condominios porque dicen que van a desincorporar los terrenos ganados al mar, esto es que a la federación le van a comprar argumentando que la playa creció en este tipo lo cual es un mito”, algo que en caso de ocurrir violentaría las normas en materia de crecimiento municipal, no obstante se debe de precisar que en Bahía de Banderas persiste un Plan Municipal de Desarrollo desactualizado desde el 2002.

En un desplegado, los locatarios y ejidatarios inconformes sostienen que “Punta Paraíso” usurparía la playa pública de San Pancho y construyen sobre un terreno federal, privando a pobladores, turistas y animales autóctonos de 2 mil metros cuadrados de playa, además de que al construir sobre la playa afectarían a las tortugas y al medio ambiente de la duna, y pondrían en riesgo esa zona ante huracanes o fenómenos afines.

“Tenemos el caso de Sayulita que es un lugar totalmente fuera de control, desde lo urbano, la planeación, la distribución. Ya se colapsa en semanas santa, no tienen aguas, tienen problemas de drenaje, de señal de internet, es en realidad un escenario que no queremos vivir aquí en San Pancho, no queremos congestionamiento, tráfico, violencia, inseguridad, robos, queremos proteger nuestro pueblo de esa tendencia”, aseguró el activista en entrevista con Tribuna de la Bahía.

