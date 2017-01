Oportunidad perdida

0 Compartidos Compartir Tweet

Por un momento nos llenamos de unidad nacional y de orgullo patrio. Y todo eso que generó frustración, hartazgo y maldiciencias con el gasolinazo, más pobreza, mas encarecimientos de los productos de la canasta básica, mas ex gobernadores en la silla de los acusados por gandallas por el efecto Trump pareció ser lo de menos. Pero esta semana volverán agitarse las aguas con el nuevo gasolinazo en puerta, aun cuando en menor porcentaje que al decretado en los primeros días de enero.

Vamos hasta el PAN y el PRD desbordaron cinismo con lo del gasolinazo cuando en octubre del año pasado cerraron la pinza en la Cámara de Senadores para la liberación del precio de los combustibles, no en el 2018, desde el primer día del mes de enero de este 2017. Es decir las fracciones parlamentarias anticiparon un año el fregadazo. Lo que hoy cuestionan el PAN y el PRD y aplaude el PRI con su chiquillada, en octubre debieron de hacer sentir el espíritu legislativo de Belisario Domínguez y haber sido voz y contrapeso. Pero se fue omiso y entreguista.

Si el PAN y el PRD se hubieran pronunciado en octubre contra del gasolinazo serían expresiones con congruencia, creíbles. No obstante dejaron pasar la oportunidad, que se les presentó en bandeja de plata ante el desacreditado y oportunista sistema de partidos que se tiene

La oposición en el Poder Legislativo –con sus honrosas excepciones, incluso del mismo PAN y del PRD—dejaron a la ciudadanía en el olvido. Y hoy claman por que en febrero no haya otro gasolinazo, cuando en octubre pasado todo lo permitieron. Eso si lo que no dejaron de tomar fue el inmoral bono “navideño”.

En lugar de haberse distinguido por una postura en firme del No al Gasolinazo se alinearon y se llevaron su bono a casa.

No se entiende por tal el discurso a destiempo de las dirigencias panistas y perredistas, cuando tuvieron en sus manos –que está visto no en sus conciencias—el pronunciamiento en contra del gasolinazo y su solidaridad con la sociedad y empresas.

Hoy, se escucha al PRD y al PAN criticar al gasolinazo, incluso como en el caso del PRD liderar marchas, y en cuanto al PAN que el gobierno no aplique el alza proyectada para esta semana.

El PRI dice por su parte que no había otra, o el gasolinazo o el hoyo de 200 mil millones de pesos al presupuesto que hubiera aplastado programas sociales.

Al igual que el partido de “derecha” o el de “izquierda”, el PRI juega su rol de cinismo. No dice del hoyo al erario público por el saqueo de propios priistas desde la mas abierta y descarada impunidad, ni de la brutal herencia llamada Fobaproa en cuya deuda impuestas a generaciones la descomposición del poder político permitió y avaló el saqueo convertido en deuda pública.

Que pobreza política.

Lo que hoy se señala se hubiera advertido o frenado en octubre pasado, lo que no fue así.

No es que se acabara la gallina de los huevos de oro, la corrupción y las complicidades siguen aplastando sueños de esperanza del aún potencial que significa México.

Sobre los programas sociales y sus 200 mil millones de pesos nada se dijo de las tantas denuncias que existen sobre el que se utiliza a estos como instrumentos de penetración electoral.

Desde Cabo San Lucas hasta Tijuana, desde Tijuana hasta Yucatán, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo y Chiapas, el país ha vivido las últimas jornadas de unidad nacional.

cara a la realidad, mas allá del muro, que lo entiendan los partidos políticos, hay electores, ciudadanos, que miran por México. Y que si pueden hacer causa común con mucha conciencia y solidaridad. Con la cara arriba, no como el juego del avestruz en el que lamentablemente incurren políticos, como sucede ahora con lo del gasolinazo.

