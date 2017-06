El Opinador Uber y el derecho a elegir

0 Compartidos Compartir Tweet

Ya es un hecho, a menos que algo extraordinario suceda, que Uber comience a operar en nuestra ciudad en las próximas semanas, este servicio que se brinda en las principales ciudades de nuestro país y del mundo llegará a Puerto Vallarta, en gran parte la llegada de Uber a este puerto se da gracias a la suspensión que otorgó una jueza Federal con respecto a algunos puntos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Hay que recordar que la entrada en servicio de esta plataforma concretamente en Jalisco no ha sido fácil, son muchas las voces que argumentan que Uber opera en la ilegalidad ya que hasta antes de haberse otorgado la suspensión definitiva, no se cumplía con el 100 cien por ciento de lo requerido por la llamada “Ley Uber” misma que fue aprobada por el Congreso del Estado para regular la operación de las llamadas “Empresas de Redes de Transporte” hasta hace algunas semanas las autoridades estatales podían interrumpir el uso de esta plataforma, esto debido a una legislación sumamente ambigua, hoy gracias a la suspensión ya no, es un hecho que Uber podrá operar en total legalidad en nuestro estado.

Sin duda la llegada de Uber a Puerto Vallarta es una buena noticia, en donde los principales beneficiados serán los Vallartenses y nuestros visitantes, ya que un servicio de calidad en transporte público es un reclamo que por años los que habitamos esta ciudad hemos hecho sin que realmente este haya tenido acuse de recibo de parte de los responsables, por esta razón se entiende que la mayoría de la población reciba con buenos ojos la llegada de Uber a este destino, ya que por años estuvimos esperando las tan anunciadas mejoras tanto en el servicio de los taxis así como en los camiones del transporte público, mejoras que solo quedaron en discursos de autoridades y líderes sindicales que pareciera son los principales interesados en no querer dar un paso adelante en pro del servicio que prestan sus agremiados y el cual representa el sustento de muchas familias de Vallartenses.

