El Opinador Segunda vuelta

No, no es la solución a todos los problemas de nuestra democracia pero estoy convencido que podría ser de mucha ayuda para tener gobiernos con mayor representatividad y no gobiernos electos por minorías, estoy hablado de la segunda vuelta electoral un mecanismo que se utiliza en otras democracias del mundo y que sinceramente a México se está tardando en llegar, las cada vez más cerradas elecciones dan paso a poner en entredicho la actuación de las instituciones electorales de nuestro estado y país algo que ha golpeado de manera significativa la percepción de los ciudadanos sobre estas.

