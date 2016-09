El Opinador No le creemos

0 Compartidos Compartir Tweet

Ahora que nos encontramos en plena temporada de informes de gobierno se me viene a la mente la palabra credibilidad, esta palabra toma relevancia cuando hablamos de nuestros gobernantes y también es un tema fundamental para la relación de los ciudadanos con su gobierno, el tener confianza en nuestros gobernantes y en las instituciones es algo vital para poder sentirnos verdaderamente representados, hoy en nuestro país estamos siendo testigos de cómo al Gobierno de la República pierden un día sí y otro también la confianza de los mexicanos, la credibilidad de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto ha sufrido duros golpes en estos cuatro años de su sexenio, ojo, estoy hablando de credibilidad no de popularidad, cuestión que en mi opinión resulta más delicada, ya que nos da una imagen más real de la actualidad de nuestro país, la realidad diaria que ha llevado a que cada día sean más los mexicanos que pierden la confianza no solo en su Presidente si no también en nuestras instituciones e inclusive en nuestra forma de gobierno; y conste que estamos hablando específicamente del Gobierno Federal, porque si nos metemos a revisar los demás niveles de gobierno el desencanto de la ciudadanía seguramente será el mismo o inclusive peor.

Nota completa click aqui...