El Opinador El muro de México

“El que no tranza, no avanza” esa triste, lastimosa frase que con el tiempo hemos acuñado en nuestro país, en donde pareciera que el moche, la mordida, las influencias, la impunidad y el conflicto de intereses son el pan nuestro de cada día, pareciera que con el paso del tiempo nos hicimos inmunes a la corrupción, algo que todos decimos que no toleramos o propiciamos pero en la mayoría de los casos poco hemos hecho para ponerle un alto; desgraciadamente vivimos en un país donde nos resulta más fácil soltar billete al primer hervor, no por algo estamos padeciendo esta crisis social y política que amenaza con agudizarse con las acciones proteccionistas que el Gobierno de Estados Unidos comienza a realizar.

Por años nos hemos comportado de manera egoísta, sí, ese egoísmo nos ha traído a la situación que como sociedad padecemos hoy en día, un país que tiene todo para dejar de ser la constante promesa de potencia mundial y entonces dar por fin ese gran paso que nos permita vivir en un entorno de certidumbre y legalidad propio de las potencias mundiales, lugar al que debemos y tenemos todo el derecho de aspirar y claro, lograr.

