El Opinador Los primeros 29

Una vuelta más al señor sol, fue lo que cumplió su servidor hace un par de semanas, nací un 18 de octubre en la ciudad de Zapopan, Jalisco, mis padres acertadamente decidieron traerme a la corta edad de 1 año a vivir en este paraíso llamado Puerto Vallarta, honestamente, no me puedo quejar tengo la dicha de estar rodeado de personas llenas de luz y que desprenden buena vibra, vibra que impacta de forma positiva en muchos aspectos de mi vida y por la cual estoy muy agradecido. Puedo decir que en estos primeros 29 años de vida he vivido de lleno, con sus momentos malos, buenos, sinsabores, alegrías, tristezas, despedidas y bienvenidas; en muchas ocasiones me ha quedado claro que la vida nos tiene siempre preparadas nuevas sorpresas, retos y lecciones, las cuales nos van formando como persona.

