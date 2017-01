El Opinador Gasolina y las Reformas

0 Compartidos Compartir Tweet

Los rumores y especulaciones se volvieron realidad a partir del primer minuto de este 2017, los precios de la Gasolina Magna y Premium así como el Diesel registraron un fuerte aumento, medida que para variar debe ser absorbida por nosotros los ciudadanos, sin duda esta medida es un golpe para los bolsillos de todos los mexicanos, no importa que no tengan automóvil por que este aumento traerá una escalada de precios en varios sectores, además de que también estaremos viviendo un aumento en el precio de la canasta básica.

Estamos padeciendo las decisiones de un Gobierno de la República que perdió todo rumbo y tacto, si bien la Reforma Energética era algo necesario, PEMEX y el Gobierno Federal no podían seguir subsidiando los precios simplemente porque esto significaría continuar aumentando la deuda pública, deuda que de por sí ya en este sexenio presenta un alarmante incremento, por esta razones muchos mexicanos esperamos que el Gobierno Federal realmente supiera manejar esta situación y preparara de forma responsable el terreno para el entrada en vigor de esta etapa de la Reforma Energética, en la que el Estado fuera realmente capaz de propiciar las condiciones para que el mercado de las Gasolinas de nuestro País pudiera llevar a cabo la transición hacía la liberación de los precios de la mejor manera posible, pero no, le estábamos pidiendo peras al olmo, hoy vemos que una vez más como se pierde el rumbo y como resultado tenemos la decisión de adelantar la etapa de liberación de precios en condiciones sumamente desventajosas, no solamente para los inversionistas si no sobre todo para nosotros los ciudadanos.

