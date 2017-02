Omar es la Persona Ideal para la Presidencia

Doña Petra Encarnacion Peña vecina de Valle de Banderas, es una persona respetable, querida y conocida en el pueblo.

Conoce a los padres de Omar Reynozo quienes criaron a sus hijos en el pueblo y los sacaron adelante con mucho esfuerzo.

Conoce a Omar Reynozo de niño lo mismo que su trayectoria profesional siempre al servicio de los demás: “Por el tiempo que tengo conociendo a Omar Reynozo, puedo decirle que es la persona ideal para ocupar el puesto de presidente municipal. Es una persona con los suficientes méritos para decir que puede ser Presidente porque conoce de las necesidades, tanto de su pueblo donde el ha radicado aquí en Valle de Banderas, como de todo el municipio.”

Doña Petra Encarnacion agregó que Omar Reynozo ha mostrado ser una persona con lealtad a su partido, lo que le ha permitido tener experiencia en el servicio público y ayudar a la gente con muchos programas sociales: “Ha sido un buen trabajo el que ha llevado porque ha hecho gestiones, ha ayudado a muchísimas personas tanto en problemas de salud, como calzado, despensas y becas, han sido muchos apoyos, porque bendito Dios yo no he necesitado, pero he visto que ha ayudado a muchas personas” concluyó Doña Petra Encarnacion.

Es la opinión de la gente de Valle de Banderas, quienes conocen a Omar Reynozo desde pequeño y ahora como doctor al servicio del pueblo.