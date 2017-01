Olores fétidos del Semefo no representan riesgo a la salud

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Ante las quejas de vecinos que se encuentran cerca del Instituto de Ciencias Forenses, los cuales han asegurado que se han enfermado por los olores que se desprenden de este lugar, el doctor Jaime Álvarez Zayas, titular de la Octava Región Sanitaria indicó que los olores no representan ningún riesgo a la salud ni a las personas que se encuentran alrededor ni a los trabajadores que laboran en el.

Álvarez Zayas, mencionó que los olores que se desprenden de esta institución no representa ningún riesgo a la salud aunque si una molestia por el olor a putrefacción de los cadáveres pero no causa ninguna enfermedad, solo si alguna persona está en contacto directo con las secreciones y tejidos de los cuerpos sin usar ningún tipo de protección.

