Olafur Eliasson No me interesan las etiquetas

0 Compartidos Compartir Tweet

Pablo Ignacio Hurtado

Viena, Austria.-

Sin reparo alguno relata cómo en 2011, un año después de haber recibido el premio alemán Quadriga, decidió devolver el reconocimiento al enterarse de que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, sería galardonado en la siguiente edición.

Así, con esa misma determinación, el creativo nórdico pareciera rehusarse a elogios como el de “artista”, al romper los confines de los museos para sumergirse en la esfera pública, mediante intervenciones arquitectónicas en todo aquel entorno que lo seduzca.

Artesanos, historiadores de arte, arquitectos, ingenieros e, incluso, gastrónomos confluyen en un ir y venir en lo que el autor refiere como su laboratorio experimental, en el que da rienda suelta a proyecciones interdisciplinarias que nacen a partir del interés por fenómenos que estimulan los cinco sentidos.

El resultado: una inconfundible estela de colores plasmada en toda suerte de espacios, tal y como lo constata la Sala Harpa, en Islandia; el Museo Long, en China, y el Puente Cirkelbroen, en su natal Dinamarca.

Arte, diseño y arquitectura, ¿cómo fluir libremente entre estas disciplinas?

Pienso que todas son formas y lenguajes para hablar. La clave es lo que dices a través de ellos. De ahí que no me pregunte a mí mismo cómo debo expresar las cosas, sino qué y por qué he de expresarlas.

No me interesan las etiquetas de si lo que hago es arte, diseño o arquitectura. Más bien me preocupa el impacto y la identificación que tenga con la gente.

Nota completa click aqui...