Nunca más una mujer debe ser lastimada por su condición de género: Manuel Cota

Tepic, Nay.- Miles de mujeres nayaritas refrendaron su apoyo a Manuel Cota, Candidato por la coalición “Nayarit de Todos”, en un acto en el que estuvo presente el Dirigente Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

En el acto denominado “La Causa Nos Une” organizado por ONMPRI, engalanada con el entusiasmo de miles de mujeres, en la sede del PRI Estatal, con la presencia de Hilda Flores presidenta de ONMPRI, y la secretaria general Claudia Ruiz Massieu; las mujeres respaldaron el proyecto “Misión Centenario”, de Manuel Cota.

El candidato Manuel Cota Jiménez refrendó que su compromiso con las mujeres es total: “sus causas son las mías mujeres de Nayarit, siempre he estado comprometido con las causas de las mujeres, no lo veo como un reto ajeno, ustedes son la causa que nos une; por eso hoy, como siempre, me comprometo a caminar al lado de ustedes, con igualdad”.

Asimismo el candidato dijo que: mi gobierno con su ayuda, tendrá una visión transversal, que termine con la desigualdad en que las mujeres han vivido, porque no es una concesión, no es un favor queridas amigas, es un derecho, Nunca más una mujer debe ser lastimada por su condición de género, Voy a entregarme con pasión para lograr ese objetivo.

En su intervención y motivado por el entusiasmo de las mujeres, el dirigente nacional de PRI, Enrique Ochoa, se dijo contento por el respaldo que las mujeres en Nayarit le demuestran a Manuel Cota: “es un verdadero honor estar hoy en Tepic y ver el apoyo de las hermosas mujeres, en el PRI hay valiosos cuadros, mujeres valiosas, mujeres que al igual que Manuel Cota necesitan su apoyo, su voto, ese respaldo que hoy veo le dan de manera incondicional Vamos por el cuatro por cuatro a la hora de votar”.

En el acto se hizo una explicación puntual de la lista de compromisos establecidos en el proyecto “Misión Centenario” de Manuel Cota, tales como: El hospital materno-infantil, las guarderías de tiempo completo para mujeres trabajadoras, los créditos para mujeres emprendedoras y capacitaciones para ahorro en la economía familiar. El proyecto de justicia social para mujeres de 65 y más, distintos programas de prevención y atención a mujeres víctimas de la violencia, vivienda para madres solteras y/o jefas de familia, médico en tu colonia, atención médica gratuita durante el embarazo, becas de estudio para nivel medio y superior a madres solteras y programas sociales alimentarios para madres solteras.

