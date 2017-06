No vendimos nuestro voto, ya sabíamos por quién votar

3 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Pese las intimidaciones que había durante la jornada de elecciones en Bahía de Banderas, algunos ciudadanos indicaron que no habían vendido su voto, al contrario ya sabían por quién votar y no querían caer en la corrupción dado que era un delito que se tenía que denunciar.

Durante el recorrido que hizo Tribuna de la Bahía por Mezcales, Bucerias, Porvenir y San Vicente se le preguntó a algunos votantes como había sido su jornada y si estos no habían sido intimidados para no votar o escoger algún partido en especial, por lo que al respecto comentaron que ya sabían por quién darle su voto desde hace mucho tiempo y no lo habían vendido, pese a que sabía que lo estaban comprando.

Señalaron que comprar el voto era un delito por lo que ya sabían donde reportarlo, sin embargo no hubo necesidad de venderlo ya que era una decisión libre y que no debía interferir ningún candidato.

