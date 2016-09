No tomaron en cuenta a ejidos ni población para el PDUBB

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

A decir del presidente del ejido de Sayulita, para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas no solo no tomaron en cuenta a los ejidos, ni a la población en general, por lo que el municipio conformó el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural sin conocer el documento, aunado a que los hizo una persona externa y a la fecha no puede ser revisado, consideró Genaro Parra Covarrubias, presidente del Comisariado Ejidal de Sayulita.

El también abogado advirtió que ya se tienen algunas observaciones sobre, cómo se hizo el documento e incluso se han preparado acciones legales para pedirle que sean más claras las cosas.

