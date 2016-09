No toleraré corrupción: Netzahualcóyotl: Ornelas

0 Compartidos Compartir Tweet

Francisco de Anda

Guadalajara, Jal.-

Al asumir la titularidad de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas advirtió que no especulará en torno a los señalamientos de corrupción que pesan en contra de esta dependencia.

“Si existen señalamientos directos de supuesta corrupción y algún ciudadano no quiere ventilarlos públicamente, ofrezco la privacidad de mi oficina para que me platiquen del tema con mucho gusto”, mencionó Ornelas.

“No voy a tolerar que nada ni nadie estén por encima y al margen de la ley”.

