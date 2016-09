No son suficientes los exhortos para mejor la imagen del centro

0 Compartidos Compartir Tweet

Ante el descuido y mala imagen que tiene el centro de la ciudad debido a que las fachadas de las fincas están rayadas y hay locales vacíos, la dirección de turismo municipal indicó que no es suficiente los exhortos que han hecho a los propietarios, sin embargo el Ayuntamiento no puede accionar en esas propiedades ya que son privadas aún así se le pidió al área de reglamentos que invitará a las personas a mejorar la imagen de este lugar dado que se aproxima la temporada alta.

Ramón González Lomelí, Director de Turismo Municipal explicó que con el tema del centro de la ciudad, desde un principio se reunieron con los propietarios de las fincas del lugar ya que en lo que más han existido son en dos cosas, una las fachadas que no se pintan y los locales vacíos, “nosotros hicimos dos propuestas la primera era que les dábamos la pintura y ellos pintaban y la otra era que nos prestarán los locales e hiciéramos algún convenio en el cual podamos poner artesanos trabajando para ponerle vida a los locales y a las dos cosas me dijeron que si y se generó un programa, pero no se pintaron y solamente con un local hubo éxito pero eso queremos replicarlo pero no hemos encontrado todavía ese eco”, argumentó.

