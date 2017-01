No se respeta el tiempo de aviso para que la gente saque su basura

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- A pesar que el campaneo es una buena estrategia para recolectar la basura, no se respeta el tiempo que pasa la campana y el camión recolector, por lo que muchas veces pasan juntos y no da tiempo de depositar las bolsas para que se las lleven, reveló un breve sondeo.

Tras pasar la primera semana del nuevo sistema de recolección de basura, Tribuna de la Bahía realizó un breve sondeo en donde se le preguntó a la ciudadanía que opinaban de este y si pasaba el camión en tiempo y forma, aunque la mayoría de los entrevistados dijeron que es una buena medida de recolección el campaneo sin embargo no se respeta el tiempo que les deben de dar para sacar la basura después de que suene la campana.

Nota completa click aqui...