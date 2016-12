No hay recursos para director en la escuela Los Volcanes

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Ante quejas de maestras de la escuela Los Volcanes, porque desde hace dos años no tienen director y son ellas quienes se encarga de esa área, la DRSE informó que a pesar que no se tienen recursos asignados para este plantel educativo, ya hay gestiones ante la SEP para que pronto éste centro de trabajo cuente con su directivo.

Aunque se desconocen las causas del por qué no se tiene director desde hace dos años en la escuela Los Volcanes, ubicada en la colonia Volcanes, Teresita González Córdova, titular de la DRSE, mencionó que se han tenido diversas platicas con representantes del sector de primarias estatales, nivel en el que está esta escuela, y se informa que se están haciendo las gestiones correspondientes, toda vez que este plantel tiene el RAM (Relación Maestros – Alumnos) suficiente para tener un director. “Es una gestión que está haciendo la jefatura del sector y estamos esperando los resultados”, argumentó.

Nota completa click aqui...