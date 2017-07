No por ser mujeres deben de ser acosadas: ciudadanía

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- No por ser mujer el hombre tiene derecho a acosarla, sin embargo es una acción cotidiana que no sólo pasa en el transporte público, sino también en centros nocturnos, bares, escuelas, oficinas y en cualquier otro lugar, ya que no se denuncia por pena, por indiferencia o por miedo. A raíz de que salió a la luz un video en donde un muchacho estaba tocando los glúteos a una joven cuando iban en un camión urbano, Tribuna de la Bahía preguntó a algunas mujeres de lo que opinaban al respecto y si han sido víctimas o testigos de este tipo de acoso.

Y efectivamente la mayoría lo han sido, dado que es una práctica muy común que pasa en los camiones o en cualquier otro lugar, pero lo que no es común es que se denuncie, dijeron algunas entrevistadas. Doña Susana de 34 años dijo que pese a su edad, también ha sido víctima, un día iba sentada en un camión rumbo a Ixtapa, la unidad estaba llena y se subió una señora de la tercera edad y cedió su asiento, al momento de recorrerse sintió como le habían agarrado una pompa y al voltear se dio cuenta que había sido un señor quien comenzó a reírse, “lo que hice fue irme contra él y reclamarle, pero el solo lo negó pero le quise dar una bofetada y no puede por que el camión arrancó”, dijo.

