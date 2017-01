No es legal el escrito de Resistencia Civil Pacífica

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Ante el escrito de Resistencia Civil Pacífica la cual presentaron algunas personas en una gasolinera de la ciudad para no pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), durante la marcha realizada este domingo en contra del gasolinazo, el abogado David Gibràn Aldana, aseguró que dicho documento no es legal dado que no tiene un soporte del orden jurisdiccional.

Al respecto el abogado David Gibràn Aldana mencionó que ante este escrito que entregaron los ciudadanos en la gasolinera tras manifestarse, no es legal dado que el documento tiene que tener un soporte del orden jurisdiccional que es el que otorga la protección, “en este caso si se habla de algún amparo debería de ser un juez de distrito o la Suprema Corte quien emita la resolución favorable a la resolución de sus garantías, en este caso sus derechos”, expresó.

