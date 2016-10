No es la solución el tomar justicia por propia mano

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-Ante la constante experiencia de vecinos de la colonia Emiliano Zapata por ser víctimas de ladrones, lo que ha ocasionado que duden en hacer justicia por su propia mano, el doctor Jesús Cabral Araiza indicò que es entendible que estén cansados de estos delitos y ya no tengan confianza en el Estado de Derecho sin embargo esa no es la solución, al contrario debe de haber un dialogo con el estado para que se concreten estrategias que devuelvan la tranquilidad a la sociedad civil.

En este sentido, el doctor Cabral Araiza mencionó que a lo largo de la historia ha habido muchas situaciones lamentables donde la sociedad civil toma la justicia por su propia mano, aunque dijo que lo justifica, lo entiende sin embargo no lo comparte. “Esto pudiera significar varias cosas, por ejemplo que el Estado de Derecho este rebasado por que la sociedad no tiene confianza en sus autoridades o han visto mucha información sobre la corrupción que pudiera haber en las diferentes formas de gobierno aunque eso no significa que no haya buenos elementos”, indicò.

