No justifica violencia de taxistas, pero tampoco la desaprueba, Rafael Yerena

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- En entrevista concedida desde la Ciudad de México a Tribuna de la Bahía, el diputado federal y líder del gremio de taxistas, Rafael Yerena Zambrano, dio a conocer que a inicio de semana tuvo comunicación directa con el alcalde vallartense Arturo Dávalos Peña, a quien solicitó frenar y evitar los actos de violencia de los que han sido actores principales algunos taxistas de carros blancos y amarillos (tradicionales) contra los conductores de Uber y algunos usuarios.

Aseguró que no justifica esos actos irregulares, sin embargo dijo, “si son provocados, no te puedes quedar con las manos cruzadas cuando no hay una autoridad que intervenga y termine esa situación”, declaró el diputado priista quien subrayó que la violencia ha sido generada por aparentes provocaciones de los conductores de Uber. Hasta el momento, esa versión no ha sido comprobada por los taxistas tradicionales, como sí lo han hecho los de Uber sobre la violencia de la que han sido objeto.

