No habrá aumento si no mejora el transporte

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

A pesar de que ya se han comenzado a tener quejas por parte de transportistas en Guadalajara para el incremento de las tarifas al transporte público y se han comenzado a replicar las quejas para Puerto Vallarta, el gobernador Aristóteles Sandoval, aseguró que a la fecha no hay autorización para el incremento en ninguna parte del estado.

Aunado a que será hasta que entre en vigor el nuevo esquema de transporte cuando se analice si hay incremento o no, “soy claro y contundente, no al aumento si no mejora el transporte, mejorando el transporte gana el usuario y por su puesto se evalúa el ingreso que se puede tener, pero quiera darles una buena noticia, en Puerto Vallarta tenemos un gran avance en el nuevo modelo de transporte”, aseguró.

Nota completa click aqui...