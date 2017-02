No debe de existir pánico en BB ni PV por hechos delictivos

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Tras los hechos violentos ocurridos este jueves en Tepic Nayarit, Miguel Andrés Hernández Arteaga, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes señaló que se espera que esto no vaya a repercutir a Puerto Vallarta, toda vez que, lo tomarán como un hecho aislado de la actividad turística por lo que no debe de existir pánico ni en Bahía de Banderas ni en este destino.

“Esperemos que estos hechos no repercuten a Puerto Vallarta, definitivamente las distancias geográficas es un tema en cual debemos de hacer mucho énfasis en nuestro ejercicio de promoción ya que existe una ignorancia acerca de este tema y es importante que nuestros mercados cautivos se protejan así como la franja turística para que quede claro a nuestros canales intermedios donde se pueden llegar a presentar focos rojos y donde no”, indicó.

Comentó que este hecho lo tomarán como un caso aislado de la actividad turística por lo que no debe de existir un pánico frente a esta, ni en la región de Bahía de Banderas ni mucho menos en la entidad de Puerto Vallarta.

