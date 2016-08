No están funcionando las cosas en los juzgados

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Falta de criterios homologados para calificar multas, desorden administrativo entre el personal de jueces al no checar entrada y salida, roces entre los mismos jueces e incluso trabajadores con más de cuatro actas administrativas, son parte de las irregularidades con las que laboran los jueces municipales, por lo que se determinó rotar la coordinación de los juzgados cada seis meses.

Fueron los propios homólogos de la juez, quienes reconocieron que muchos de los problemas entre ellos, ya son incluso de carácter personal, sin embargo se requiere tener el mismo criterio para calificar multas de tránsito y otras como la, falta de licencias en la cual, la idea es que se regularicen.

“A veces es complicado, porque se les piden a los contribuyentes que se regularicen, pero prefieren buscar a otro juez que ya no le pide lo mismo; y se hace por lógica jurídica y son detalles que no se tienen por falta de comunicación entre los jueces; yo quisiera que de verdad tuviéramos una reunión de trabajo, porque no están funcionando las cosas”, reconoció una de la jueces.

