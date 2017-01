No cierran la carretera 200, pero sí el ingreso a Sayulita

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.-

El temor de ver a tanto “gobierno”, en el ingreso a Sayulita sobre la carretera 200, los llevo a resguardarse un poco. Tanto fue anunciado su manifiesto que alertaron a las autoridades. Así que antes de las 9 am ya había elementos de la Fiscalía de Nayarit, Policía Municipal y Federal, en espera de los manifestantes.

Pero dentro, en el predio donde se reunirían los manifestantes no había nadie. Solo el whatsapp y las llamadas telefónicas alertaban que mejor no. “Tenemos miedo, es que hasta en la prensa salió”, decía la voz femenina al teléfono.

Y así fue, nada de nada. Los elementos se relajaban pero no dejaban de cumplir la orden; estar en el lugar para impedir el cierre de la carretera 200. Todos estaban tranquilas, porque una noche antes, el diputado Héctor Santana, cumpliendo la orden del Gobernador, había ido a dialogar con los inconformes.

