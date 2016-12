No hay cancelaciones de vuelos de Interjet en PV

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Ante la cancelación de al menos 25 vuelos de Interjet por la alerta emitida por la Autoridad de Aeronáutica Rusa, debido al desplome del Superjet100 en el Mar Negro, en el Aeropuerto de Puerto Vallarta no ha habido cancelaciones hasta el momento dado que para los vuelos a esta ciudad no se usa ese tipo de avión, por lo que la aerolínea está operando con normalidad, así lo informó Saúl Ernesto Sanabria Gilbert, administrador del recinto.

En este sentido, Sanabria Gilbert indicó que el Aeropuerto de Puerto Vallarta está operando con normalidad y no se ha tenido ningún contratiempo con los vuelos ni de Interjet ni de otras aerolíneas, “el tema de lo que sucedió en Rusia le pertenece a aquel país y no tenemos mayor información”, expresó.

