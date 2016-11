No hay beneficio ni perjuicio para PV por alza del dólar

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Ante el alza del dólar el cual superó los 20 pesos y se especula que pudiera llegar hasta los 23, el doctor Carlos Gauna Ruiz de León, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, consideró que no existen condiciones en estos momentos que provoquen un beneficio o perjuicio al destino turístico, ya que no se ha devaluado la moneda, si no que se encuentra en una situación transitoria por un proceso especulativo de los mercados debido a las elecciones de Estados Unidos.

El doctor Carlos Gauna explicó que lo que está pasando con el peso mexicano es una situación transitoria ya que los mercados reaccionan ante eventos atípicos de la economía como fueron las lecciones de Estados Unidos que puso nerviosos a todos los mercados financieros del mundo.

Nota completa click aqui...