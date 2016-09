No beneficia a prestadores de servicios la playa del Amor

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Dado los rumores de que sólo las embarcaciones de Nayarit podían acceder a la playa del Amor, Saúl López Orozco, Presidente de la Asociación de Embarcaciones Turísticas indicó, que esto es falso ya que Jalisco también ingresa al lugar, aunque se tiene repartidos los días, lo cual consideró absurdo ya que eso no ha ayudado a la economía de los prestadores de servicios.

López Orozco, mencionó que no es verdad que solo las embarcaciones de Nayarit van a la playa del Amor, si no que la especificación es que las personas que pueden ir al lugar son embarcaciones con capacidad menos de 15 pasajeros y si en su certificado de seguridad marítima dice 16 pasajeros o más entonces ya no puede ofrecer la playa del amor.

