No basta mirar a Trump si no se mira a México:

0 Compartidos Compartir Tweet

Antes de mirar a (Donald) Trump, se debe de mirar a México:

–¿En dónde está Greta, Presidente Peña?

–¿En dónde está Greta, Gobernador de San Luis Potosí?

Se trata de una menor de edad que durante años acusó haber sido víctima de abusos sexuales y que en respuesta la procuraduría potosina la envió a un centro de asistencia para adictos. Pero ya no se sabe en dónde está.

Ayer, en El Universal por igual el articulistas Ricardo Raphael preguntaba, ¿en dónde está Greta? Su relato sacude.

Antes de mirar a Trump se debe de mirar a México:

–El muro aún no se construye, pero es ofensa brutal que en Veracruz se atendiera a enfermos de cáncer con falsos medicamentos.

El presunto mal manejo de los recursos públicos veracruzanos de salud alcanzaría los dos mil 500 millones de pesos. Pero con el gasolinazo se dijo que era gasolinazo o programas sociales, no se dijo que se ofertaba por programas sociales saqueo e impunidad.

Lo del tema de la salud en Veracruz exhibe no sólo la descomposición del poder político, sino que la putrefacción que alcanza niveles de crueldad. Y todavía presuntos responsables despachan como representantes populares priistas. Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, debe de saber hoy que la expulsión de Javier Duarte de las filas priistas es tan insuficiente como cómplice.

Antes de mirar a Trump se debe de mirar a México:

–Ayotzinapa duele como duele el 2 de Octubre, como duele Aguas Blancas, como duele Chiapas, como duele Oaxaca, como duele Guerrero, como duele el racismo nacional contra los indígenas marginados durante centurias, como duele la sangre derramada y a cuya ausencia de justicia se impone la impunidad, como duele el ego político por eventos de asunción y las decenas de víctimas de Comondú en aquel trágico comionazo.

Como duele la depredación marina, como duele las vidas arrebatadas en lucha por el medio ambiente.

Hay tanto que lastima que no basta mirar hacia Trump sino se mira a México.

Hablamos de solidaridad con los raramuris, con nahuas, con triquis, con los purépechas. Y tantos y tantos mas. Pero no hablamos de justicia, preferimos llevarles, cobijas, zapatos y hacer colectas para llevarles alimentos. Pero se les deja que sigan enfrentando hambre, miserias, ausencia de todo.

No basta mirar a Trump sino se mira a México:

–La depredación de la pesca comercial va sobre la riqueza del Golfo de California y los litorales del Pacífico, y lo que s sume en el Golfo de México y el Mar Carib.

La depredación marina viene contra Los Cabos y el subalterno de Conapesca ni mira hacia el destino. El muro no d Trump sino del centralistamo que sigue ofendiendo y limitando a regiones. La depredación marina con la Vaquita Marina ha dejado en claro de daños al Golfo de California, al que Conapesca vivía ajeno.

No basta mirar a Trump si no se mira a México:

–Que la Secretaría de Economía deje de ser un fastidio con tanto proyecto minero con los que no deja de amagar a la Sierra de La Laguna, el último rincón de los pinos, de los venados, de los pumas, de las águilas, de las liebres, de las palomas, de los colibrís, de las zorras, de los cerdos salvajes, de los coyotes.

No basta mirar a Trump sino se mira a México.

Con tanta deuda.

Con la aplastante devaluación.

Con tantos millones de compatriotas dejando los hogares en busca de destinos en horizontes lejanos.

Con tantos discursos de esperanza, que no alcanzan hechos.

Con tanta oportunidad de vida a cada elección, aplastada la oportunidad cuando la desesperanza asoma con retrocesos.

No basta mirar a Trump si no se mira a México.

Nota completa click aqui...