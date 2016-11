No basta el cambio de comisario para mejorar la seguridad: Canales

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Ni la llegada de más patrullas, ni el cambio de comisario al frente de la seguridad pública en esta ciudad costera es suficiente para mejorar la seguridad, sino en un cambio de valores, capacitación y condiciones laborales de los policías, consideró Daniel Canales González, juez Penal de Control y Oralidad, del distrito VIII de Jalisco.

El juez aseguró que se han recibido muchas quejas y comentarios de la ciudadanía en el sentido de que los policías no tienen disposición para trabajar, en el sentido de no asumir la responsabilidad que les implica el nuevo sistema penal, en consecuencia no hacen las cosas bien.

