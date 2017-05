No aceptan que Morenistas hagan alianza con el  PRI

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.- Aun cuando los candidatos de MORENA ya habían fijado su postura respecto a que los militantes, Dario González y Enrique Téllez junto a un grupo de simpatizantes, se mostraron abiertamente a favor del candidato priista Héctor Santana, la tarde del sábado, el presidente del partido en el municipio Joel Mendoza acompañado por representantes del Consejeros Estatales de MORENA reafirmaron que el partido como tal, no se une al PRI, mucho menos a su candidato.

Y aclararon que antes de proceder con la expulsión de los involucrados, dialogaran con ellos. No obstante, que aceptan que lo hayan hecho a título personal, no pasan por alto que hayan usado camisetas con el logotipo del partido.

Lo anterior trascendió en rueda de prensa, donde llegaron los integrantes de MORENA aludidos, y únicamente escucharon las declaraciones. Al final se acercaron a dialogar, buscando darles a conocer los motivos de su proceder.

Joel Mendoza, presidente de MORENA en Bahía de Banderas, afirmó que este hecho si resta a la credibilidad del partido, y aunque sostuvo que respetaba la decisión personal de Darío González y Enrique Téllez no aceptan que hayan dado su respaldo al PRI.

Al hacerles ver los conflictos internos, durante el proceso de elección de candidatos y la división dentro del partido, afirmó que pudiera ser la reacción al enfado dentro del partido; pero querer unificar a la militancia hacia el PRI, no.

Janeth Nambo, Secretaria General de MORENA en Nayarit y Consejera Nacional de MORENA, afirmó que desgraciadamente se han dado diferencia que no se pueden evitar dentro del partido. Pero si se limaron asperezas. Y tras reconocer la valentía de los involucrados su decisión fue desafortunada.

“Si bien es cierto que son los más aguerridos no era el caso de declinar a favor del PRI. Se les respeta como representante estatal, entiendo su desesperación de no adquirir lo que planteaban, pero no dejo considerarlo como una decisión equivocada”.

Por su parte, José Rafael Sánchez Ramos, Secretario del Trabajo y Consejero Estatal, afirmó que a pesar de la decisión de los involucrados no los perderá como amigos por irse con Héctor Santana.

Dejaron en claro que no habrá, bajo ninguna circunstancia, la posibilidad de aliarse a otro partido político y se enfocarán hacia el 2018 para lograr el triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

Noemi Zamora Reynoso

Dirigentes estatales y municipales ofrecen rueda de prensa para reprobar a los morenistas disidentes

